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’in lezzetleri kumaşa girdi

İzmir’in lezzetleri kumaşa girdi
Giriş Tarihi: 19.10.2019

() Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. , ile özdeşleşen 35 yemeği tekstil sanatıyla birebir yaptı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, İzmir ile özdeşleşen 35 yemeği tekstil sanatıyla birebir yaptı. İzmir'in simgeleşen lezzetleri, İspanya'nın başkenti Madrid'deki 8. Uluslararası Dünya Çağdaş Tekstil Sanatları Bienali'nde, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların eserleri arasında sergilenmeye başladı. "Boyoz", "İzmir köfte", "enginar", "sakızlı kurabiye", "çöp şiş", "şevketi bostan" gibi birbirinden farklı 35 yemek ve tatlı; Japonya, Kore, Fransa, ABD, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Arjantin, Hollanda, Rusya, İngiltere, Norveç, Almanya, Çin gibi ülkelerin sanatçılarının eserleri arasında yer aldı. Eser, 3 Kasım'a dek sergilenecek.

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