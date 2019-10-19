İzmirliler yine iyilik peşinde!

Yaşar Üniversitesi'nin organizasyonuyla bir araya gelerek "İzmir'de iyilik var" sloganıyla yola çıkan ve son 3 yılda 100 binlerce kişiye dokunan sivil toplum kuruluşları, bu yıl 4. kez "İyilik" için buluşuyor.

Yaşar Üniversitesi'nin organizasyonuyla bir araya gelerek "İzmir'de iyilik var" sloganıyla yola çıkan ve son 3 yılda 100 binlerce kişiye dokunan sivil toplum kuruluşları, bu yıl 4. kez "İyilik" için buluşuyor.



ETKİNLİKLER VAR



Bu yıl teması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde "Karasal yaşam" ve "Ormansızlaşma" olarak belirlenen etkinlikte, binlerce iyilik gönüllüsü, 7 Aralık Cumartesi günü yine Gündoğdu Meydanı'nda buluşacak.



Geçtiğimiz yaz İzmir'de yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle belirlenen konu çerçevesinde İzmir'in farklı noktalarında stantlar açacaklarını, film gösterimleri, sokak performansları, söyleşiler, tiyatro gösterileri düzenleneceğini belirten Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, "Bunların yanı sıra organik atıkların değerlendirilmesi atölyeleri gerçekleştirilecek" dedi.