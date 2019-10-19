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’nun davası ertelendi

Ponzi Arzu’nun davası ertelendi
Giriş Tarihi: 19.10.2019

, İstanbul ve Bursa'da yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi toplam 13 milyon lira dolandıran '' lakaplı ile tutuksuz 8 sanığın yargılandığı yargılandığı dava ertelendi

İzmir, İstanbul ve Bursa'da yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi toplam 13 milyon lira dolandıran 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile tutuksuz 8 sanığın yargılandığı davada, dosya mütalaa için savcılığa gönderildi. Bursa'daki duruşmada bir önceki celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen Arzu Mertgil ile Gökhan Ş, Deniz Ü, İbrahim E. ve Barış B. hazır bulundu. Mağdurların da katıldığı duruşmada, dolandırıcılık olayları sırasında 'peruk' takarak görünümünü değiştiren Arzu Mertgil hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından toplam 1050 yıl hapis cezası talep edildi. Mertgil önceki savunmalarını tekrarladı. Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları reddetti.

ŞİKAYETLER SÜRDÜ

Mağdurların paralarını geri alamadıklarını belirterek şikayetlerini sürdürdüklerini ifade ettikleri duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa alınması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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