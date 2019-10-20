29 Ekim'de ulaşım 1 kuruş

İzmir'de belediyeden 29 Ekim kararı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımada ulaşım ücretlerinin 1 kuruş olmasını kararlaştırdı.

Türkiye, 29 Ekim 2019 Salı günü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıldönümünü kutlayacak. Ulusal bayramda İzmir içinde yolcu taşıma ücretleri de toplu taşıma araçlarında 1 kuruşa indirilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleştirilen ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumunda alınan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentte toplu taşıma en düşük değer olan 1 kuruş olacak.