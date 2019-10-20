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’in 167 köyünde su faturalarına yeni düzen

İzmir’in 167 köyünde su faturalarına yeni düzen
Giriş Tarihi: 20.10.2019

'de, 167 yerleşimin "" vasfını koruması yasal dayanak kabul edilerek, yaklaşık 55 bin abonenin faturaları 1 Ekim'den itibaren eski tarifeye göre yeniden düzenlendi.

İZSU Genel Müdürlüğü, 5216 sayılı yasayla köy statüsünden çıkarılarak mahalleye dönüştürülmüş 191 yerleşim yerindeki su tarifelerinin indirim kapsamı dışında tutulmasının yarattığı mağduriyeti büyük ölçüde giderdi. İzmir'de, 167 yerleşimin "Orman Köyü" vasfını koruması yasal dayanak kabul edilerek, yaklaşık 55 bin abonenin faturaları 1 Ekim'den itibaren eski tarifeye göre yeniden düzenlendi.

İADE SÜRECİ BAŞLADI

Buna göre; bugüne kadar ödeme yapmamış olanlar İZSU veznelerinden ödemeleri gereken indirimli tarife üzerinden hesaplanmış yeni tutarı öğrenebilecek. Fazladan ödeme yapanlar için sonraki ayların faturaları üzerinden mahsuplaşma yöntemine gidilecek. İade yapılmasını isteyenler ise İZSU Genel Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvuruda bulunabilecek. "Mahalle" statüsünde olduğu gerekçesiyle indirimli tarife uygulanamayan 24 köy içinse yasal çözüm aranıyor.

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