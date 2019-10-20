Katil platonik aşıkmış!

İzmir'in Kahramanlar semtinde kuaför dükkanı işleten Bilal kardeşlerin işyerine giderek önce Songün Bilal'i vurup, ardından da gözünü bile kırpmadan Birgün Bilal'i başından pompalı ile öldürüp intihar eden İrfan Çengel'in, genç kıza platonik aşık olduğu ve sevgili olmadıkları öğrenildi.

İzmir'in Kahramanlar semtinde kuaför dükkanı işleten Bilal kardeşlerin işyerine giderek önce Songün Bilal'i vurup, ardından da gözünü bile kırpmadan Birgün Bilal'i başından pompalı ile öldürüp intihar eden İrfan Çengel'in, genç kıza platonik aşık olduğu ve sevgili olmadıkları öğrenildi. Bilal ailesi, kızlarının asla böyle gözü dönmüş birisiyle arkadaş olmadığını, sadece bir ortamda tanıştıktan sonra Çengel'in kızlarına musallat olup rahatsız ettiğini ileri sürdü. Öte yandan, olayda ilk vurulan ve karnından yaralanan Songün Bilal'in yaşam savaşının devam ettiği ve durumunun hala kritik olduğu belirtildi.

FATİH ŞENDİL