Buca Belediyesi'nin fiyaskoya dönen vaadi! 7 ay önce açıldı atıl halde duruyor

Yerel seçimler öncesi inşaatı bitmeden CHP’li Buca Belediyesi tarafından açılışı yapılan Buca Çarşı, 7 aydır öylece duruyor. AK Partili Boyla: Çarşı ile Bucalı seçmenin gözünü boyadılar

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi inşaatı henüz tamamlanmamış Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşı'yı görkemli bir törenle açtı. Ancak açılışın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen çarşı, atıl halde kaldı. Dönemin CHP'li Belediye Başkanı Levent Piriştina ve mevcut başkan Erhan Kılıç tarafından apar topar açılışı yapılan Buca Çarşı altyapı sisteminin düzgün yapılmamasından dolayı kullanıma hala açılamadı. Ne zaman kullanıma açılacağı da belirsiz olan Buca Çarşı'nın duvarları bile sıvalı halde duruyor. Projenin pazarcılar için uygun olmadığı belirtilirken, AK Parti Buca İlçe Başkanı Ali Boyla konu ile ilgili SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu.

PROJE YARIM KALDI

Buca ilçesinin yeni kent merkezi olarak planlanan Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşı, yerel seçimler öncesi önceki dönem Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina tarafından apar topar açılışının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Boyla, "Açılıştan sonra Buca Çarşı'nın hizmete gireceği söylenmişti. Ancak hala daha inşaat halinde olan Buca Çarşı hali hazırda işleve geçemedi. Sıvalı duvar şeklinde atıl duran Buca Çarşı Buca Belediyesi tarafından ihmal ediliyor. Buca Belediyesi'nin yüklü borçları sebebiyle halk mağdur ediliyor. Projeyi Buca eski Belediye Başkanı Levent Piriştina başlattı. Ama ne kendisinin ne de yerine gelen Erhan Kılıç projeyi tamamlayamadı. Sadece yerel seçimler öncesi Buca Çarşı üzerinden Bucalı seçmenin gözü boyandı" dedi.

BUCA ÇARŞI PROJESİNDE BUNLAR YER ALIYOR

Fiyaskoya dönüşen proje ile ilgili vaatler şu şekildeydi:



✔ Yaklaşık 13 bin metre kare alanda inşa edilen "Buca Çarşı"nın zemin katında 10 bin metrekarelik alana yayılan, ısıtma sistemleri bulunacak, vatandaşların ve pazarcı esnafın alışverişlerini modern koşullarda yapabileceği 1000 tezgah kapasiteli kapalı pazar yeri olacak.



✔ Pazar alanı haftanın farklı günleri kurulan pazarlarla yaklaşık 2000 pazarcı esnafına konforlu satış olanağı sunacak.



✔ Alan, pazarın kurulmadığı veya kısmi olarak kurulduğu günlerde otopark ve spor etkinlik alanı olarak kullanılacak.



✔ Aynı katta kurulan genel ihtiyaç alanları, zabıta birimleri, yeme içme alanları ve mescit ile kentli çağdaş bir alışveriş mekanına kavuşacak.



✔ Kapalı pazar yerinin üstü, Bucalılara nefes aldırıp keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak bir yaşam alanı olacak.



✔ Kentlinin yeşille doğayla buluşabileceği 6 bin 300 metrekarelik bir bölgeye yayılan meydan bölgenin çehresini değiştirecek.



✔ Bu bölümde ayrıca sivil toplum kuruluşlarının ofis ihtiyacını giderip, bir arada çalışma imkanı yaratacak 37 metrekarelik 20 adet STK ofisleri oluşturulacak.



✔ Bucalıları yeşille, doğayla ve modern kent düzenlemeleriyle karşılayan alanda ayrıca 500 kişilik açık hava sineması yer alacak. Burası konser dinleti, panel gibi kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek.

Egeli Sabah