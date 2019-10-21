İzmir'in Karabağlar ilçesinde Ali Ekber Aslan (40), tıraş olduğu sırada elinde pompalı tüfekle berber dükkanına gelen üvey kardeşi Yüksel Kerim Sargın tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Karabağlar Eskiizmir Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi.
İzmir Karabağlar'da 'üvey kardeş' dehşeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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