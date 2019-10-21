İzmir Karabağlar'da 'üvey kardeş' dehşeti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Ali Ekber Aslan (40), tıraş olduğu sırada elinde pompalı tüfekle berber dükkanına gelen üvey kardeşi Yüksel Kerim Sargın tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Karabağlar Eskiizmir Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi.