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'da '' dehşeti

İzmir Karabağlar'da 'üvey kardeş' dehşeti

21.10.2019, 17:34

'in ilçesinde Ali Ekber Aslan (40), tıraş olduğu sırada elinde pompalı tüfekle dükkanına gelen üvey kardeşi Yüksel Kerim Sargın tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Eskiizmir Caddesi'nde bulunan bir dükkanında meydana geldi.

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