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'de su kesintisi 21 Ekim Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 21 Ekim Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

21.10.2019, 10:48

'de su kesintileri yaşanıyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. 21 Ekim Pazartesi tarihli duyurusunu paylaştı. İZSU'nun paylaşımına göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte su kesintisi detayları...

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ
21.10.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI EMEK, GÜMÜŞPALA
21.10.2019 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

22 Ekim 2019 Salı günü 09:00 ile 23 Ekim 2019 Çarşamba günü 09:00 saatleri arasında 24 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Su Kesintisi Uygulanacak Adresler
Buca İlçesinin; Yenigün, Kozağaç, Çamlıkule, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Kuruçeşme, Yıldızlar, Yeşilbağlar, Kaynaklar Merkez, Yaylacık, Zafer, Gaziler, 29 Ekim Mahalleleri ile Buca OSB, Buca Koop, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe kampüsü, Sebze Hali ve Balık Hali

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