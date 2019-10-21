İzmir'de su kesintisi 21 Ekim Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 21 Ekim Pazartesi tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'nun paylaşımına göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 21 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ

21.10.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI EMEK, GÜMÜŞPALA

21.10.2019 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. 22 Ekim 2019 Salı günü 09:00 ile 23 Ekim 2019 Çarşamba günü 09:00 saatleri arasında 24 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.



Su Kesintisi Uygulanacak Adresler

Buca İlçesinin; Yenigün, Kozağaç, Çamlıkule, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Kuruçeşme, Yıldızlar, Yeşilbağlar, Kaynaklar Merkez, Yaylacık, Zafer, Gaziler, 29 Ekim Mahalleleri ile Buca OSB, Buca Koop, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe kampüsü, Sebze Hali ve Balık Hali