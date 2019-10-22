Bayraklı’da 6 bin 875 konut riskli çıktı

Bayraklı Belediyesi, birinci derece deprem bölgesi olan İzmir'de, yeni ev alacaklara ya da oturduğu binanın güvenli olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlara önemli bir hizmet sunmaya başladı.

Bayraklı Belediyesi, birinci derece deprem bölgesi olan İzmir'de, yeni ev alacaklara ya da oturduğu binanın güvenli olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlara önemli bir hizmet sunmaya başladı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen yapı analizi sayesinde binalarının risk durumunu öğrenebilmenin mümkün olduğu ifade edilirken başvuruların yüzde 57'sinin; yani 6 bin 875 konutun riskli olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı testlerde, 4 bin 440 konut ise çok riskli çıktı. Ekipler, randevu sistemiyle yapıya giderek deprem analiz testini yapıyor. Deprem Etüt Merkezi'ne 0 232 341 31 21 telefon numarasından ulaşılabiliyor.