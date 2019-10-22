İZBAN yine çıldırttı!

İzmir'de her gün binlerce kişi tarafından kullanılan ve banliyö taşımacılığında hizmet veren İZBAN'daki tren arızası seferleri aksattı. Dün sabah, işine ve okuluna gidecek vatandaşlar arıza nedeniyle İZBAN istasyonlarında adeta mahsur kaldı

İzmir'de her gün binlerce kişi tarafından kullanılan ve banliyö taşımacılığında hizmet veren İZBAN'daki tren arızası ile kablo hırsızlığı seferleri aksattı. İş ve okuluna gitmek için İZBAN istasyonlarında saatlerce bekleyen vatandaşlar gidecekleri yere geç kalırken, tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasında hizmet veren İZBAN treni, dün sabah erken saatlerde Tepeköy İstasyonu'nda arıza yaptı. Arıza nedeni ile seferler rötarlı olarak yapıldı. İşine ve okuluna gidecek vatandaşlar ise gecikmeler nedeni ile adeta İZBAN istasyonlarında mahsur kaldı.



İZMİRLİLER İSYAN ETTİ



Arızanın giderilmesi sonrası istasyona gelen trenlere binmek isteyen vatandaşlar, yoğunluktan dolayı uzun süre İZBAN'a binemedi ve isyan etti. Öte yandan kentin kuzey aksına da hizmet veren İZBAN'ın Menemen'deki seferleri de kablo hırsızlığı nedeni ile aksadı. Hatta bulunan 300 metre uzunluğundaki kabloların çalınması nedeni ile uzun bir süre sefer yapılamadı.