İzmir Karabağlar'da üvey kardeşi tarafından öldürülen kişi defnedildi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle berber koltuğunda vurularak öldürülen Ali Ekber Aslan toprağa verildi. Cenazede acılı anne Raziye Turgut sinir krizleri geçirdi.

Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi'nde, tıraş olmak için girdiği berber dükkanında üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Ekber Aslan (40), ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.