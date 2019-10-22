  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir Karabağlar'da üvey kardeşi tarafından öldürülen kişi defnedildi

'da üvey kardeşi tarafından öldürülen kişi defnedildi

İzmir Karabağlar'da üvey kardeşi tarafından öldürülen kişi defnedildi

22.10.2019, 18:50 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019,18:51

’in ilçesinde, üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle berber koltuğunda vurularak öldürülen Ali Ekber Aslan toprağa verildi. Cenazede acılı anne Raziye Turgut sinir krizleri geçirdi.

ilçesi Eski Caddesi'nde, tıraş olmak için girdiği berber dükkanında üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Ekber Aslan (40), ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

İzmir Karabağlar'da 'üvey kardeş' dehşeti
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Karabağlar'da üvey kardeşi tarafından öldürülen kişi defnedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN