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'de su kesintisi 22 Ekim Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 22 Ekim Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

22.10.2019, 10:08

'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. bugünün duyurusunu paylaştı. İZSU'dan yapılan duyuruya göre İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Özellikle bugün Buca ve Bornova ilçelerinde 24 saatlik su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi detayları...

BORNOVA KAZIMDİRİK
22.10.2019 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ÇİFTLİK
22.10.2019 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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