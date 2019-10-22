İzmir'de telef olmuş caretta caretta sahile vurdu

İzmir'de Güzelbahçe sahilinde telef olmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu. Deniz kaplumbağası uygun ortamda gömülmek için alandan götürüldü.
İzmir'de Güzelbahçe sahilinde telef olmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.
Güzelbahçe ilçesi sahiline gelen vatandaşlar denizde hareketsiz halde buldukları caretta caretta için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, denizden çıkardıkları ve telef olduğunu belirledikleri deniz kaplumbağasını uygun ortamda gömmek için alandan götürdü.
AA
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