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Mehmetçik’e ’den selam

Mehmetçik’e İzmir’den selam
Giriş Tarihi: 22.10.2019

Arena'daki festivalde sunucu eşliğinde asker selamı ile kahraman destek veren binlerce genç, Türk halkının birlik ve beraberliğini tüm dünyaya bir kez daha haykırdı.

Sınırlarımızı teröristlerden arındırma hedefiyle düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek için A Milli Takım futbolcularımızın başlattığı 'asker selamı' zincirine İzmir'den anlamlı bir halka eklendi.

İzmir Arena'daki festivalde sunucu Hakan Doğanay eşliğinde asker selamı ile kahraman Mehmetçiklere destek veren binlerce genç, Türk halkının birlik ve beraberliğini tüm dünyaya bir kez daha haykırdı.

FATİH ŞENDİL

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