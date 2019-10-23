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Buca'da megafonlu seyyara suçüstü

Buca'da megafonlu seyyara suçüstü

23.10.2019, 12:07

'in Buca ilçesinde anons cihazlarıyla mahallelerde gezen ve gürültü kirliliği yaratan seyyar satıcılara Zabıta Müdürlüğü tarafından suçüstü yapılarak cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü, gürültü kirliliğiyle mücadele kapsamında vatandaşların şikayeti üzerine son zamanlarda sayıları artan gezici seyyar satıcılar için harekete geçti. Zabıta ekipleri, saat ayrımı gözetmeksizin anons cihazlarıyla Buca sokaklarında gürültü kirliliğine neden olan işportacılara müdahale etti.

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