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Menemen’e yeni üniversite müjdesi

Menemen’e yeni üniversite müjdesi
Giriş Tarihi: 23.10.2019

ile arasında imzalanan protokol çerçevesinde Menemen, 'na ev sahipliği yapacak.

İzmir Menemen Belediyesi ile Bakırçay Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Menemen, Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu'na ev sahipliği yapacak. Belediye tarafından öğrenciler için yapılacak olan Belediye Misafirhanesi de yüksekokul ile birlikte faaliyete başlayacak. Seyrek'te bulunan Menemen Belediyesi'ne ait eski belediye binası, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş arasında imzalanan protokol çerçevesinde Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu ve öğrenciler için Belediye Misafirhanesi olarak hizmete açılıyor.

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