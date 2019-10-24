İzmir'de su kesintisi 24 Ekim Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 24 Ekim Perşembe tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Ekim Perşembe İzmir su kesintisi duyurusu...

ALİAĞA KÜLTÜR, KURTULUŞ, KAZIM DİRİK

24.10.2019 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.