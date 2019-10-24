İZSU insafsız zamda gerı adım attı

İzmir'de, 1 Eylül'den itibaren mahalle statüsüne geçen eski orman köylerinde su tarifesini değiştirerek yüzde 924'lere varan zamlı faturaları vatandaşa gönderen İZSU gelen şiddetli tepkiler üzerine "insafsız" zamda geri adım attı. Rahat bir nefes alan Bayındırlı vatandaşlar ise "Sesimizi duyuran Yeni Asır'a teşekkür ederiz" dedi.

İzmir'de, 1 Eylül'den itibaren mahalle statüsüne geçen eski orman köylerinde su tarifesini değiştirerek yüzde 924'lere varan zamlı faturaları vatandaşa gönderen İZSU gelen şiddetli tepkiler üzerine "insafsız" zamda geri adım attı. Yaklaşık, 55 bin abonenin faturaları 1 Ekim'den itibaren eski tarifeye göre düzenlenmeye başlandı. Rahat bir nefes alan Bayındırlı vatandaşlar ise "Sesimizi duyuran Yeni Asır'a teşekkür ederiz" dedi.



MAHSUPLAŞILACAK



İZSU, 5216 sayılı yasayla köy statüsünden çıkarılarak mahalleye dönüştürülmüş 191 yerleşim yerindeki su tarifelerinin indirim kapsamı dışında tutulmasının yarattığı mağduriyeti büyük ölçüde giderdiğini açıkladı. Buna göre, 167 yerleşimin "Orman Köyü" vasfını koruması yasal dayanak kabul edilerek, yaklaşık 55 bin abonenin faturaları 1 Ekim'den itibaren eski tarifeye göre yeniden düzenlendi. 167 köyde fazladan yapılan ödemelerle ilgili iade süreci başladı. Bugüne kadar ödeme yapmamış olanlar İZSU veznelerinden yeni tutarı öğrenebilecek. Fazladan ödeme yapanlarla da sonraki ayların faturaları üzerinden mahsuplaşma yöntemine gidilecek.