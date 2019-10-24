Sel mağduru Karabağlar esnafı çözüm bekliyor

İzmir’de eylül ayındaki aşırı yağış nedeniyle dükkanlarını su basan ve çok büyük maddi zarara uğrayan Karabağlar esnafı, su kanalı temizliği için defalarca başvurdukları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgisizliğinden şikayetçi

Geçtiğimiz eylül ayında İzmir'de gerçekleşen aşırı yağış sonucu Karabağlar ilçesindeki su kanalının taşması nedeniyle sel baskını yaşayan Karabağlar Mahallesi esnafı ve sakinleri, belediye görevlilerinin duyarsızlığından şikayetçi.



HER YAZ YAPILIRDI



O tarihten bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin hiçbir şekilde durumu sormadığını ve su kanalını temizlemeye gelmediğini belirten Kaan Mobilya'nın sahibi Osman Şirin, tekrardan yaşanacak sel baskınına karşı acilen önlem alınması gerektiğini söyledi. Yeşildere'ye bağlanan su kanallarından birinin kendi işyerlerinin yanından geçtiğini ve önceki yıllarda yaz aylarında bu kanalın içinin iş makineleri ile temizlendiğini ifade eden Şirin, "Bu yaz belediye rutin temizliği yapmadı. Eylül ayında gerçekleşen aşırı yağış sonrası su dışarı taştı. Sel suları hem mahalledeki işyerlerinin içerisine girip cihazlara ve mallara zarar verdi hem de sokakta bulunan araçları metrelerce sürükleyip ciddi hasarlara yol açtı" dedi.



BİR SONRAKİ YAĞMURDAN ENDİŞELİLER



Eylül ayındaki sel sonrasında İBB'den bir sürü ekibin iş makineleriyle gelip temizlik ve yardım çalışmaları yaptığını ancak sonrasında hiç kimsenin uğramadığını dile getiren Şirin, "Yaz bakımlarının yapılması çok önemli. Mahalle muhtarına bir sonraki yağmurlara karşı sorun yaşanmaması için belediye ile görüşmesi gerektiğini söyledik ama kendisi de belediyeden bir yanıt alamadı. Kendi imkanlarımızla dükkanlarımızı koruyamayız. Biz bu belediyeyi neden seçtik; Bize çözüm üretsin, hizmet versin diye. Ama herhangi bir çözüm de yok hizmet de. Sadece seçim zamanları bizleri hatırlıyorlar, sonrası ortalarda görünmüyorlar" dedi.

ERCAN AKGÜN