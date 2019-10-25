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'de 'ın önüne atlayan kişi yaralandı

İzmir'de İZBAN'ın önüne atlayan kişi yaralandı

26.10.2019, 00:16 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019,00:17

'in Karşıyaka ilçesinde, Cumaovası - Aliağa seferi yapan trenin önüne Nergiz durağında atlayan S.Y., yaralandı.  Olay nedeniyle İZBAN seferlerinde kısa süreli gecikme yaşandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Nergiz İZBAN durağında meydana geldi. S.Y., İZBAN Nergiz durağında beklediği sırada, iddiaya göre karşı raylardaki Aliağa'dan Cumaovası yönüne giden trenin önüne atladı. Çarpmanın şiddetiyle S.Y.'nin bir bacağı, trenle ray arasında sıkıştı. İZBAN görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı S.Y., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay nedeniyle İZBAN seferlerinde kısa süreli gecikme yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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