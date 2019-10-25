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'de su kesintisi 25 Ekim Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 25 Ekim Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

25.10.2019, 10:05

'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 25 Ekim Cuma tarihli duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte su kesintidi detayları...

BAYRAKLI MANAVKUYU
25.10.2019 saat 08:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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