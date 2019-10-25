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'deki sahte gözlük operasyonunda karar çıktı

İzmir'deki sahte gözlük operasyonunda karar çıktı

25.10.2019, 12:43

'de yurt dışından kaçak getirdikleri gözlük, çerçeve, optik cam, lens ve solüsyonları yasa dışı işlemlerle kayıt altına aldırıp, sattıkları iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alınan gözlük mağazasının sahibi M.P. ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, sevk edildiği adliyede şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 60 mağazası bulunan bir gözlük mağazasının yurt dışından kaçak ürün getirip, sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen pazartesi günü düzenlenen operasyonla mağazanın sahibi M.P. ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin yurt dışından çeşitli marka ve modellerde güneş gözlüğü, optik cam, çerçeve, lens ve solüsyon gibi ürünleri kaçak olarak getirdiği, bunlara sahte barkod ve karekod düzenledikleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı ÜTS ve TİTUB sistemlerinde, bu ürünleri farklı marka ve model adı altında kayıt altına alıp, mağazalarda sattıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 MİLYON 614 BİN TL'LİK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Polis ekipleri, söz konusu firmanın depolarına ve mağazalarına da baskınlar düzenlemiş, yapılan aramalarda, gümrüklenmiş piyasa değeri 7 milyon 614 bin 177 TL olan 35 bin 78 kaçak güneş gözlüğü, 38 bin 50 gözlük kılıfı, 19 bin 150 çerçeve, yaklaşık 33 bin optik cam, 3 bin 599 lens ve solüsyon, 10 bin 532 karton kılıf, 19 bin 600 gözlük temizleme bezi ve 1 barkod yazıcısı ele geçirilmişti.

İzmir merkezli "sahte gözlük" operasyonu

DHA

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