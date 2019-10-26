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'de halı yıkamacıda korkunç ölüm

İzmir'de halı yıkamacıda korkunç ölüm

26.10.2019, 12:18

’in Karabağlar ilçesinde, halı yıkamacıda çalışan bir yabancı uyruklu bir şahıs, asansörün halatının kopması sonucu hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Karabağlar 5756/1 sokak'ta bulunan bir halı yıkama firmasında gerçekleşti. Firmada çalışan yabancı uyruklu 24 yaşındaki Fadıl Efruz, iddiaya göre 4 katlı binanın en üst katından aşağıya halıları indirmek isterken kapısı olmayan asansörü kullandı. Efruz, kapısı bulunmayan asansörün halatı kopunca ikinci katta atlayarak kurtulmak istedi. Kurtulma girişimi felaketle sonuçlanan şahıs, asansörle duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.



İş yerinden gelen gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri tarafından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Efruz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Efruz'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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