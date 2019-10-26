İzmir'de köylüye 'çiçek' gibi kazanç

Dağlardan topladıkları 20'ye yakın türde çiçeği kurutup boyayarak internet üzerinden satışa sunan Bayındırlı köylüler, siparişlere yetişmekte zorlanıyor

Türkiye'nin çiçek ve süs bitkisi üretim merkezlerinden İzmir'in Bayındır ilçesinde bir köyün sakinleri, dağlardan topladıkları çiçekleri kurutup boyayarak geçimlerini sağlıyor.

Mahalle statüsü kazanan yaklaşık 700 nüfuslu Turan köyünde gençler yaz aylarında ilçeyi çevreleyen dağ ve ovalardan çiçek topluyor.

Pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya ve pampas otlarını toplayan köylüler, buğday, yulaf, kuş otu, keten ve lavantayı da bahçelerinde yetiştiriyor. Çiçekleri kurutarak depolayan köylüler, yıl boyu devam eden siparişler için hazırlık yapıyor.



İnternetten alınan siparişlere göre kazanlarda rengarenk boyanan çiçekler, ipe asılarak kurutuluyor. Köyde dağlarda çiçek toplayamayan nüfus ise yıl boyu kurutma, boyama ve paketlemede çalışıyor.



ÇİN'DEN İTHALAT BİTİNCE YENİDEN CANLANDI

Kuru çiçek üreticilerinden Ali Can Bitek, köyde kuru çiçekçiliğin geçmişte de yapıldığını ancak Çin'den gelen ürünler nedeniyle pazarın kapandığını belirterek son 3 yıldır talepte yeniden artış görüldüğünü anlattı.



İnsanların sağlığa zararları nedeniyle artık yapma çiçekler yerine doğal çiçekler istediğini aktaran Bitek, şöyle devam etti:

"Köyün tamamı bu işi yapıyor, Türkiye'nin her tarafına kuru çiçek gönderiyoruz. Pazar bulamama gibi bir sorunumuz yok. Bu işi severek yapıyoruz. Kuru çiçek farklı yerlerde de yapılıyor ancak Akdeniz ikliminin getirdiği özellikler dolayısıyla burada toplayıp kuruttuğumuz çiçeklerde dökülme olmuyor. İnternet üzerinden sipariş verenlere ve toplantıcılara kargoyla kuru çiçek gönderiyoruz. Gençler dağa çıkıp topluyor, orta yaşlılar boyama, kurutma ve paketlemede çalışıyor. 700 nüfuslu köyden küçük çocukları çıkardığımızda 600'ü bu işle uğraşıyor."





FESTİVALE HAZIRLANIYORLAR

Çiçek boyama işiyle uğraşan Akay Atılgan ise nisanda başlayan toplama sezonunda stokladıkları ürünleri yıl boyunca boyayıp paketlediklerini, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.



Bu işle genelde kadınların uğraştığına dikkati çeken üretici Aygül Bitek de talepte artış devam ederse kuru çiçekçiliğin ilçedeki canlı çiçekçiliği yakalayabileceğini söyledi. Kadınlar olarak bu konuda bir kooperatif kurmayı düşündüklerine işaret eden Bitek, "Bayındır'daki çiçek festivalinde canlı çiçeğin yanında kuru çiçeklerin de stantlarda yerini almasını sağlayacağız. Bu iş herkes için iyi bir gelir kapısı oldu. İnşallah bu geliri daha da artırmayı düşünüyoruz." dedi.

AA