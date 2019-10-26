İzmir'de su kesintisi 26 Ekim Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 26 Ekim Cumartesi tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki bugün İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim Cumartesi İzmir su kesintisi duyurusu...

BEYDAĞ ATATÜRK, CUMHURİYET

26.10.2019 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA ZAFER, SERİNTEPE, MERKEZ

26.10.2019 saat 08:40 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.