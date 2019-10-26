İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalı Mahallesi Karayolları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan E.D. (28) idaresindeki 35 AK 4785 plakalı otomobil, Karayolları Kavşağında aynı istikamette kırmızı ışıkta beklemekte olan M.A. (29) idaresindeki 35 AR 2722 plakalı otomobile çarptı.