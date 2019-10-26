Karabağlar’da taşan su kanalı temizlendi

Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı, kent sorunlarına yönelik çözüm odaklı haberleriyle ses getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'daki sel mağdurlarının Yeni Asır aracılığıyla verdikleri sesi duydu.

Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı, kent sorunlarına yönelik çözüm odaklı haberleriyle ses getiriyor. Altyapı, üstyapı ve çevre sorunlarına değindiğimiz gibi, yetkililerin el atıp çözdüğü çalışmalara da yer veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'daki sel mağdurlarının Yeni Asır aracılığıyla verdikleri sesi duydu. Eylül'de İzmir'de gerçekleşen aşırı yağışın ardından Karabağlar'daki su kanalının taşmasıyla sel baskını yaşayan Karabağlar esnafı ve sakinleri, Yeni Asır'ın perşembe günkü haberiyle rahat nefes aldı.



ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTILAR



Haberin yayınlanmasının hemen ardından harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, perşembe sabahı olayın yaşandığı bölgeye giderek su kanalında temizlik çalışmaları yaptı. Sel mağdurlarından Kaan Mobilya'nın sahibi Osman Şirin ile görüşen belediye yetkilileri, olabilecek sorunlarla ilgili bilgi aldıktan sonra iş makinalarıyla temizlik işlemlerini gerçekleştirdi. Biz de Büyükşehir Belediyesi'ni bu çalışmasından dolayı alkışlıyoruz.

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