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Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

26.10.2019, 09:59

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri 'de trafiğe açılacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu otoyol ve bağlantı yollarındaki (15+366- 65+700 kilometre) arasındaki kesimin trafiğe açılması 30 Ekim saat 00.01 itibarıyla gerçekleştirilecek. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak.

Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan yola yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.

AA

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