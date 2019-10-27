Başkan Soyer Ege Belediyeler Birliği’nin önemini vurguladı

Ege Belediyeler Birliği Meclis toplantısı, Birlik Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Soyer, "İzmir asla tek başına İzmir olmamıştır, yaklaşık 40 bin kilometrekarelik bir alan 10 milyonluk nüfusu içinde taşıyan bir coğrafi bütündür. O bütünün temsilcileri de sizlersiniz. Ben bu meclisin büyük hedefler koyarak çok daha fazla iş yapabileceğine inanıyorum.



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El ele verir birlikte çalışır, birlikte kafa yorarsak Ege için hepimizin arkasından koşacağı yeni bir perspektif koyabilirsek buradaki mevcudiyetimiz daha anlamlı olacaktır" diye konuştu. Meclis toplantısında, Ege Belediyeler Birliği'nin 2020 yılı ödeneğinin 1 milyon 200 bin lira olması kararlaştırıldı. Tunç Soyer, eskiyen evlerin kamulaştırılarak yeniden kent hayata kazandırılacağını açıkladı. Farklı mahallere ziyaretlerde bulunan Başkan Soyer, "İzmir geleceğe geçmişini koruyarak yürüyecek" açıklamasında bulundu.