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Hırsızlık şüphelilerini kapanmayan kapağı yakalattı

Hırsızlık şüphelilerini kapanmayan yakıt deposu kapağı yakalattı

27.10.2019, 12:53

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile 'in 3 ilçesinde toplam 22 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, Kuşadası polisinin dikkati sayesinde yakalandı. Kullandıkları otomobilinin kapağının tam olarak kapanmadığı detayından yola çıkan polis, şüphelileri İzmir'deki evlerinde yakaladı.

Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi'nde, son zamanlarda 5 ayrı evden çeşitli tarihlerde hırsızlık olayı yaşanması Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Polis, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin yakıt deposu kapağının tam olarak kapanmadığını tespit etti. Bu detaydan yola çıkan polis, şüphelilerin E.Y., K.E., I.K. ve M.E. olduğunu belirledi. Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) şüphelilerin kullandığı otomobilin evlerinin bulunduğu İzmir'de olduğu anlaşıldı. Şüpheliler dün (cumartesi) evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir'in Aliağa, Çeşme ve Menderes ilçelerinde 17 ayrı hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlenen şüpliler, Kuşadası'na getirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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