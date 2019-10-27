İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ankara Caddesi üzeri Yağ Fabrikası karşısında meydana geldi.
27.10.2019, 09:11
İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ankara Caddesi üzeri Yağ Fabrikası karşısında meydana geldi.
İzmir'de otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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