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'de otomobil, park halindeki 'a çarptı: 4 yaralı

İzmir'de otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 4 yaralı

27.10.2019, 09:11

'in Bornova ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ankara Caddesi üzeri Yağ Fabrikası karşısında meydana geldi.

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