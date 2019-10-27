İzmir’in rakibi Almanya!

Yapılan araştırmalara göre, konut fiyatları dünyada Almanya’dan sonra en çok İzmir’de artıyor. Uzmanlara göre bu sonuçta iklimden yaşam maliyetlerine, trafikten güvenliğe kadar pek çok kriter etkili oluyor

İzmir'de gayrimenkul sektöründe hareketliliğinin giderek artması, ülkenin dört bir yanından yatırımcıları bölgeden konut satın almaya yönlendiriyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burçin Önder, sektörün hareketlenmesinin sebeplerinin, İzmir- İstanbul otoyolunun yapılması, güvenlik, trafik, iklim, sosyal etkileşim ve hoşgörüye bağlı olduğunu söyledi.



GÜVENLİ VE RAHAT



Son yıllarda konut sektöründe değer kazanan İzmir, ülkenin dört bir yanındaki yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. İzmir'in Almanya'dan sonra dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı şehir olduğunu söyleyen İEÜ Müdürü Öğr. Gör. Burçin Önder, bunun sebeplerini şöyle açıkladı:

"Bir yere yaşamak için taşınmayı düşünenler öncelikle güvenlik, kolaylık ve refah istiyor. Bunun dışında, İzmir'de trafik oranı İstanbul'a kıyasla çok daha düşük. İzmir ile ilgili bütün yabancı basın, bütün yıl havanın muhteşem olduğunu söylüyor. Bir diğer kriter, şehirdeki huzur. Yapılan araştırmalara göre İzmir huzur bakımından 49'uncu, İstanbul ise 230'uncu sırada. O yüzden bütün gözler İzmir'e çevrilmiş durumda. Yaşam maliyeti İstanbul'dan yüzde 11 daha ucuz. İzmir eğitim göçü alıyor, İstanbul merkezli birçok okul İzmir'de şube açıyor."



YÜKSEK HOŞGÖRÜ TARİHİNDE SAKLI



İzmir'de sosyal etkileşim oranının da oldukça yüksek olduğunu belirten Önder, "Herkes deniz kenarına giderek sosyalleşebiliyor. Yazlık bölgelere oldukça yakın. Tahminlerime göre İzmir doygunluğunu yaşayana kadar cazibe merkezi olmaya devam edecek. Güzelbahçe, Urla, Çeşme gibi bölgeler farklı bir özgürlük alanı tanıyor. Aynı zamanda bu topraklarda çok yüksek hoşgörü var. 8 bin 500 yıllık tarihi olan bir şehir, yüzyıllarca çok fazla ırktan ve dilden olan insanı ağırlamış, dolayısıyla bu beraberinde yüksek hoşgörüyü getiriyor" dedi.