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Oğlunun yaşadığı acıyla felç geçirdi

Oğlunun yaşadığı acıyla felç geçirdi
Giriş Tarihi: 27.10.2019

'de kendisinden ilaç isteyen bir hastanın saldırısıyla boğazından jiletlenen ve ölümden dönen asistan doktor 'ün, 'nde anestezi uzmanı olan annesi , üzüntüden beyin iskemesi geçirdi.

İzmir'de kendisinden uyuşturucu ilaç isteyen bir hastanın saldırısıyla boğazından jiletlenen ve ölümden dönen asistan doktor Kadir Songür'ün, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde anestezi uzmanı olan annesi Nergiz Songür, üzüntüden beyin iskemesi geçirdi. Oğlunun saldırıya uğramasıyla büyük üzüntü yaşayan doktor anne, tedavi altına alındı. Oğlu Kadir Songür'ün annesinin fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine yardımcı olacağı belirtildi.

ANNESİNİ TEDAVİ EDECEK

Asistan Doktor Kadir Songür saldırının ardından ölümden dönerken, anne Nergiz Songür'ün beynine pıhtı atması sonucu beyin felci geçirdiği belirtildi. Dr. Kadir Songür'ün, annesi Nergiz Songür'e fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi uygulacağı öğrenildi.

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