İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İzmir'in Konak ilçesinde, bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, patlayıcının ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında Etiler Mahallesi 1274 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde büyük bir gürültüyle patlama oldu. Sesi duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.