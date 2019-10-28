İzmir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de coşku dolu etkinliklerle kutlanacak. 28 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak etkinlikler kapsamında İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyacak.

Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp, 29 Ekim 2019 Salı günü saat 21.00'da Gündoğdu Meydanı'nda sona erecek. Bayram başlangıç saatinden önce ve bayram süresince resmi, özel tüm kurum ve kuruluşlar, okullar, bina ve işyerleri, ticarethaneler, caddeler, kara ve deniz ulaşım araçları Bayrak Kanununda belirtilen niteliklere uygun bayraklarla donatılıp süslenecek, gece de ışıklandırılacak.

GEÇİT TÖRENİ CUMHURİYET MEYDANI'NDA

28 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, çelenk töreni gerçekleştirilecek. 29 Ekim Salı günü ise saat 10.00'da İzmir Valiliği'nde tebrikler kabul edilecek. Saat 10.30'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni başlayacak. Tören kapsamında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ekin Topluluğu Denizli Yöresi Oyunları Gösterisi'nin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Anadolu'dan Esintiler Halk Dansları Topluluğunun Karadeniz Yöresi Halk Dans Gösterisi İzmirlilerle buluşacak. Saat 17.00'da Konak Meydanı önünde lokma dağıtılırken, saat 18.30'da İzmirliler 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyacak. Saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı arasında meşaleler ile fener alayı geçidinin ardından, kutlamalar 21.00'de başlayacak konserlerle devam edecek.

DHA