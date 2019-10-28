'İzmir'de doğrudan kent merkezinden geçen 17 fay var'

İzmir, çok sayıda aktif fayın bulunduğu deprem kuşağında yer alıyor. Birinci derecede deprem bölgesindeki İzmir'de bazıları 6 ile 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyele sahip 17 aktif fay bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü (DAUM), 17 fayın, 10 farklı bölgede yer aldığını, fayların bulunduğu kimi havzaların belli yerlerinde çürük zeminlerin bulunduğunu bildirdi. Fayların haritalandırılması ve imar haritalarına işlenmesi için bir çalışma başlatacaklarını söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu faylar 10 bölge içerisindeki farklı yerlerde bulunduğundan hepsi için tek tek deprem senaryosu oluşturacağız" dedi.



Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan İzmir'de bazıları 6 ile 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyele sahip 17 aktif fay bulunuyor. DEÜ DAUM, olası deprem tehlikesine karşı 10 farklı senaryo üzerinden deprem master planı hazırlamak için çalışma başlattı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de gelecekte deprem üretmesi beklenen 17 fayın, 10 farklı bölgede yer aldığını, fayların bulunduğu kimi havzaların belli yerlerinde çürük zeminlerin bulunduğunu aktardı. Fayların haritalandırılması ve imar haritalarına işlenmesi için bir çalışma başlatacaklarını ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Bu faylar 10 bölge içerisindeki farklı yerlerde bulunduğundan hepsi için tek tek deprem senaryosu oluşturacağız. Deprem senaryoları oluşturmadan önce İzmir'de yapı stoğunun ortaya çıkarılması gerekiyor. 20 yıl içerisinde çok ciddi bilimsel gelişmeler yaşandı. O bilimsel gelişmeleri master planına yansıtmak ve o planı il ölçeğinde yapabilmek için böyle bir çalışma başlattık" dedi. Prof. Dr. Sözbilir, "Örneğin Tire fayı deprem ürettiğinde burada nasıl bir yıkıma neden olacak, onu önceden bilmek, buna göre afeti yönetmek için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.



