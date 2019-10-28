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'de elektrik kesintisi! ?

İzmir'de elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

28.10.2019, 11:06

'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. GDZ Elektrik elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? ? İşte 28 Ekim Pazartesi duyurusu...

ALİAĞA

28.10.2019 09:00 17:00 SİTESİ TR-1,HOROZ GEDİĞİ TR-1,ÇAKMAKLI İÇMESUYU,TURKCELL, SEBAHAT BELTEN,FİLİZ ÇİFTÇİ ,MEHMET AKİF BİLİR,ESER GEMİ MAKİNA,ÇAKMAKLI TR-2,UZMAR DENİZCİLİK,EMRE ERİM,ALİAĞA M-564,NESLİHAN ÇAKIR,TCDD 3.BÖLGE MÜD.NEMRUT LİMANI

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