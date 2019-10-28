İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. GDZ Elektrik 28 Ekim Pazartesi İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim Pazartesi İzmir elektrik kesintisi duyurusu...
ALİAĞA
28.10.2019 09:00 17:00 SİTESİ TR-1,HOROZ GEDİĞİ TR-1,ÇAKMAKLI İÇMESUYU,TURKCELL, SEBAHAT BELTEN,FİLİZ ÇİFTÇİ ,MEHMET AKİF BİLİR,ESER GEMİ MAKİNA,ÇAKMAKLI TR-2,UZMAR DENİZCİLİK,EMRE ERİM,ALİAĞA M-564,NESLİHAN ÇAKIR,TCDD 3.BÖLGE MÜD.NEMRUT LİMANI
İzmir'de elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.