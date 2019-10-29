İzmir'de su kesintisi 29 Ekim Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 29 Ekim Salı İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 29 Ekim Salı İzmir su kesintisi duyurusu...

BAYRAKLI ORG.NAFİZ GÜRMAN

29.10.2019 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.