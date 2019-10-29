İzmir'deki Mevlana Heykeli'ne büyük saygısızlık

İzmir 'in Buca ilçesinde, 16 yıl önce yaptırılan, kaidesiyle birlikte 25 metre yüksekliğindeki Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, çürümeye terk edildi. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü.

Buca'nın en yüksek yeri Tıngır Tepe mevkisine, 2003 yılında, dönemin Buca Belediyesi Başkanı tarafından yaptırılan Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, atıl kaldı.