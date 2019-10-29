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'deki 'ne büyük saygısızlık

İzmir'deki Mevlana Heykeli'ne büyük saygısızlık

29.10.2019, 09:57

'in Buca ilçesinde, 16 yıl önce yaptırılan, kaidesiyle birlikte 25 metre yüksekliğindeki ve altındaki sosyal tesis, çürümeye terk edildi. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü.

Buca'nın en yüksek yeri Tıngır Tepe mevkisine, 2003 yılında, dönemin Buca Belediyesi Başkanı tarafından yaptırılan ve altındaki sosyal tesis, atıl kaldı.

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