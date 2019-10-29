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'deki sır ölümde yeni gelişme!

İzmir'deki sır ölümde yeni gelişme!

29.10.2019, 17:30

'in Beydağ ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun cesedinin bulunmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Çocuğun aynı yaştaki arkadaşı gözaltına alındı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde 15 yaşındaki Alaaddin Ok'un cesedinin bulunmasına ilişkin aynı yaştaki arkadaşı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi yakınlarında yol kenarında Alaaddin Ok'un cesedinin bulunmasıyla ilgili Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, incelemelerin ardından Ok'un aynı yaştaki arkadaşı B.E'yi yakaladı.

B.E'nin ifadesinde, arkadaşı ile beraber bindikleri motosikletle telef olan domuza çarpıp kaza yaptığını, Ok'un burada hayatını kaybettiğini, korkup kaçtığını anlattığı öğrenildi.Gözaltına alınan B.E, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA

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