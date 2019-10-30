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Şampiyon sporcu 'deki evinde ölü bulundu

Şampiyon sporcu Helga Akıncı İzmir'deki evinde ölü bulundu

30.10.2019, 17:30

Masterlar yüzme şampiyonu (76), 'in Konak ilçesindeki evinde ölü bulundu. Helga Akıncı'nın aynı zamanda merhum milli yüzücü Timur Akıncı'nın da annesi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Alsancak semti Talatpaşa Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

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