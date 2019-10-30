Şampiyon sporcu Helga Akıncı İzmir'deki evinde ölü bulundu

Türkiye Masterlar yüzme şampiyonu Helga Akıncı (76), İzmir'in Konak ilçesindeki evinde ölü bulundu. Helga Akıncı'nın aynı zamanda merhum milli yüzücü Timur Akıncı'nın da annesi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Alsancak semti Talatpaşa Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi.
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