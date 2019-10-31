Bir canlı tarih Yeni Asır

Gururla söylemem gerekir ki; şu anda okuduğunuz bu gazete dünyada üç asra birden hitap eden nadir basılı yayınlardan birisi olma sıfatını taşıyor. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan ilk penceresi olarak 19 Ağustos 1895'te Selanik'te Abdurrahman Arif Bey tarafından kurulan ve 22 Temmuz 1908'de YENİ ASIR adını alan gazetemiz, 125 yıldır Türkiye'nin en eski ve en büyük bölge gazetesi unvanıyla yayın hayatını başarıyla sürdürüyor. Yeni Asır'ın uzun tarihinde basın yaşantısını sürdürmek hiç kolay olmamış. Bizim için ülkemizin sembol gazetelerinden biri ya da birincisi olmak şerefi ve onuru her şeye bedel. YENİ ASIR çalışanları bu bayrağı zorlu aşamalardan geçerek gönderde tutmaya çalışmış ve başarmış. Bu başarıya tüm katkısı olanları tebrik ediyoruz. Ve tabii ki en büyük övgü ve teşekkür, YENİ ASIR'ı her sabah evinin, dükkanının birinci konuğu yaparak sürekliliğini, ulu çınar haline gelmesini sağlayan okurlarımıza... Gazetemizin tarihine biraz bakacak olursak yaşadığı zorluklara karşın ne kadar başarılı bir tablo çizdiğini görebiliriz.





19. yüzyılda Selanik'te, Kosova ve Manastır'a da dağıtım yaparak en etkili gazete unvanını alan YENİ

ASIR'ın zor günleri, Selanik'in Yunanların eline geçmesiyle başladı. Yunanlar gazeteyi kapatıp, sahibi Abdurrahman Arif'i hapsettikten sonra 3 ay yayın hayatına ara vermek zorunda kaldı. 1924 yılında yaşanan kundaklanma sürecinin ardından portatif bir matbaa makinesi ile basımına devam edildi ve elden ele dağıtılarak yayın hayatını sürdürdü. Yunanistan'da görmüş olduğu baskı Türkiye'ye kaçmaktan başka alternatif bırakmadı YENİ ASIR'a. Cumhuriyet'in ilan edilmesi de teşvik edici bir unsur oldu. 1924 yılında Selanik'ten göçerek Türkiye'nin gözbebeği İzmir'e yerleşti. Abdurrahman Arif Bey'in oğulları Şevket ve Behzat Bilgin kardeşler, İzmir'in Kemeraltı semtinde iki katlı bir bina kiralayarak yayın hayatını anavatanda devam ettirdiler. Üçüncü mekan ise o devirdeki İzmir İtfaiye Müdürlüğü arkasındaki iş hanının zemininde, Alman Kültür Merkezi'nin yanındaydı.









Ve nihayet YENİ ASIR adını taşıyan şimdiki modern binaya geçti. Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip. "En eski" olmasına karşın, Türk basınında devrim olarak adlandırılabilecek yeniliklerin hemen tümüne de YENİ ASIR imza attı. Türkiye'deki basın sektörünün gelişimi ve büyümesinde büyük payı olan YENİ ASIR İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunda önemli rol oynadı. 1960 yılında o devrin Başbakan'ı Adnan Menderes'in onayı ile 1. Kordon'da Halk Evi'ne ait binayı alarak ilk resmi cemiyet binasının oluşturulmasına ve Gazeteciler Cemiyeti'nin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesine vesile oldu. 1967 yılında Türkiye'de ilk ofset baskı tekniğini uygulayan YENİ ASIR, 1977'de Avrupa'da bilgisayar kullanan ilk gazete unvanını aldı. 1980'de bilgisayarla gazete hazırlama teknolojisinde sadece Türkiye'ye değil, İngiltere ve Fransa dahil tüm Avrupa kıtasına öncülük etti. YENİ ASIR'daki gazetecilik deneyimi ve tecrübesi, Babı-Ali'ye de taşınarak SABAH, TAKVİM, FOTOMAÇ gibi ülke çapındaki gazeteleri ve pek çok dergiyi yarattı. Ege Bölgesi'nde 7 ilde yayın yapan gazete, bir dönem 210 bin tiraja ulaşarak dünya yerel gazeteler rekorunu kırdı. YENİ ASIR, 1998 yılının Aralık ayından itibaren dijital yayınlara da geçti. Şimdi artık Ege'den Türkiye'ye taşındı...

Nice 125 yıllara...



Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak