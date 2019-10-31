  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir Konak'ta silahlı saldırı! İş isteği geri çevrilince 4 kişiyi vurdu

'ta silahlı saldırı! İş isteği geri çevrilince 4 kişiyi vurdu

İzmir Konak'ta silahlı saldırı! İş isteği geri çevrilince 4 kişiyi vurdu

31.10.2019, 20:17 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019,20:18

'in Konak ilçesinde, iş isteyip, olumsuz yanıt aldığı muhtarla tartışan K.K., belinden çıkardığı tabancayla 4 kişiye ateş etti. Muhtar ile 3 akrabasını ayaklarından yaralayıp, kaçan K.K., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Emir Sultan Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Konak'ta silahlı saldırı! İş isteği geri çevrilince 4 kişiyi vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN