İzmir'in Konak ilçesinde, iş isteyip, olumsuz yanıt aldığı muhtarla tartışan K.K., belinden çıkardığı tabancayla 4 kişiye ateş etti. Muhtar ile 3 akrabasını ayaklarından yaralayıp, kaçan K.K., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Emir Sultan Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi.
İzmir Konak'ta silahlı saldırı! İş isteği geri çevrilince 4 kişiyi vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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