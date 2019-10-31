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'de su kesintisi Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 31 Ekim Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

31.10.2019, 10:17

'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU Perşembe tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Buna göre İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintileri hangi mahalleleri etkiliyor? İşte merak edilenler...

BEYDAĞ EĞRİDERE, BAKIRKÖY, KURUDERE, KARAOBA, YEŞİLTEPE, ÇİFTLİKKÖY
31.10.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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