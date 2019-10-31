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Menemen’e yüksekokul ve misafirhane müjdesi

Menemen’e yüksekokul ve misafirhane müjdesi
Giriş Tarihi: 31.10.2019

Menemen, 'na ev sahipliği yapacak. Belediye tarafından öğrenciler için yapılacak olan de yüksekokul ile birlikte faaliyete başlayacak.

Menemen, Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu'na ev sahipliği yapacak. Belediye tarafından öğrenciler için yapılacak olan Belediye Misafirhanesi de yüksekokul ile birlikte faaliyete başlayacak.

MİSAFİRHANE DE VAR

Seyrek'teki Menemen Belediyesi'ne ait eski belediye binası, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş arasında imzalanan protokol ile Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu ve öğrenciler için Belediye Misafirhanesi olarak hizmete açılıyor. Yapılan protokolle gelecek yıl öğrenci kabul etmeye başlayacak Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu için ilk adım atılmış oldu. Menemen'e hem eğitim hem de sosyal yönden faydaları olacak yüksekokul ile ilgili hazırlıkları Bakırçay Üniversitesi üstlenirken, öğrenciler için yapılacak Belediye Misafirhanesi'ni ise belediye hizmete sokacak. İlk etapta minimum 600 öğrenci ile eğitime başlayacak yüksekokulun hangi dillerde eğitim vereceğini Bakırçay Üniversitesi belirleyecek.

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