Uyuşturucuya bir kurban daha

İzmir'de çocuk parkının yakınındaki metruk binada ceset bulundu. Yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller bulunan cesedin Barbaros Atay'a ait olduğu belirlendi

İzmir'de çocuk parkının yakınındaki metruk binada ceset bulundu. Bornova Altındağ Mahallesi'nde metruk bir binada, yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller bulunan cesedin Barbaros Atay'a ait olduğu belirlenirken kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için nöbetçi savcı tarafından ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL