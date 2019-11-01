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'de takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir Çiğli'de takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

01.11.2019, 20:27 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019,20:27

’in Çiğli ilçesinde, bir aracın takla atma sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 KUV 24 plakalı aracın sürücüsü, iddialara göre aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Feci kazada adeta can pazarı yaşandı. Kaza sonrası olay yerine ambulanslar ve AKS ekipleri sevk edildi.

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