İzmir Cuma namazı saati 1 Kasım! İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? sorusu araştırılıyor. Milyonlarca Müslüman erkek camilere akın ederek cuma namazını kılacak. Peki Cuma namazı İzmir'de bugün saat kaçta kılınacak? İşte 1 Kasım İzmir Cuma namazı saati...

Cuma namazı saatleri araştırılıyor. İslam alemi için özel olan bugünde birçok kişi ibadetlerini yerine getirecek. Camilerin dolup taşacağı Cuma gününde İzmirli vatandaşlar da Cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte 1 Kasım İzmir Cuma namazı saati...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'de Cuma namazı bugün saat 13.00'da kılınacak.

CUMA NAMAZI KILMAKLA KİMLER YÜKÜMLÜDÜR? KADINLARIN CUMA NAMAZI KILMALARI ZORUNLU MUDUR?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları halinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.



Hz. Peygamber, "Cemaatle Cuma namazı kılmak, her Müslüman'a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir." buyurmuştur (Ebu Davud, Salat, 216; İbn Ebi Şeybe, Musannef, 4/65; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III/246).



Asr-ı saadetten günümüze kadar bütün alimler, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü'l- Hümam, Fethu'l-Kadir, II, 32; Nevevi, el-Mecmu, IV, 349; İbn Kudame, el-Muğni, II, 193).



Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir.