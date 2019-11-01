İzmir'de su kesintisi 1 Kasım Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 1 Kasım Cuma tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de hangi ilçeler su kesintisinden etkilenecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım Cuma İzmir su kesintisi duyurusu...