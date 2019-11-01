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İzmir'de su kesintisi 1 Kasım Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 1 Kasım Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

01.11.2019, 10:13

İZSU 1 Kasım Cuma tarihli duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de hangi ilçeler su kesintisinden etkilenecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım Cuma İzmir su kesintisi duyurusu...

BORNOVA GÜRPINAR
01.11.2019 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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